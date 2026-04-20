Xác minh video người đàn ông đánh tới tấp một phụ nữ trên đường

Ngày 20/4, lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Tây cho biết đã vào cuộc xác minh nội dung video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một phụ nữ bị người đàn ông hành hung trên đường.

Người đàn ông hành hung một phụ nữ trên đường phố ở Gia Lai (Ảnh: Cắt từ video).

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, vụ việc xảy ra lúc 17h34 ngày 19/4 trên đường Âu Cơ, phường Quy Nhơn Tây. Thời điểm này, người đàn ông điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm bất ngờ tạt đầu xe một phụ nữ và hành hung.

Người này dùng dép đánh liên tiếp vào vùng mặt và đầu nạn nhân. Không dừng lại, đối tượng còn dùng đầu gối tấn công vào vùng bụng, quật ngã người phụ nữ xuống đường và tiếp tục hành hung, mặc cho nạn nhân kêu cứu.

Trong video người phụ nữ liên tục kêu cứu, khẳng định không quen biết và không có mâu thuẫn với người này.

Đoạn đường xảy ra vụ việc người đàn ông hành hung một phụ nữ ở Gia Lai gây bức xúc dư luận (Ảnh: Công Sơn).

Hành vi bạo lực xảy ra giữa đường phố đông đúc không chỉ xâm hại sức khỏe nạn nhân mà còn gây mất an ninh trật tự, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ bức xúc trước hành vi của người đàn ông trong video, đồng thời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc, xử lý nghiêm để răn đe.