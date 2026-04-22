Vụ xe Mercedes bị phá hoại ở Hà Nội: Tổng thiệt hại tăng lên 83 triệu đồng

Liên quan vụ chiếc Mercedes GLC200 bị phá hoại khi đỗ trên đường ở Hà Nội, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã có thông báo mới về kết quả định giá tài sản.

Theo đó, chị Đ.B.N. (chủ xe) đã được thông báo về tổng thiệt hại của chiếc Mercedes sau khi bị bà M.T.B.V. phá hoại là hơn 83 triệu đồng. Trong đó, những bộ phận của chiếc xe bị hư hỏng gồm: Ba đờ sốc trước bên phải, cánh cửa trước - sau bên phải, hông xe, nắp bình xăng, tai xe...

Trước đó, đầu tháng 2, Công an Hà Nội kết luận thiệt hại chỉ là 56,3 triệu đồng. Con số này là chi phí sơn sửa, khắc phục hư hỏng và thay thế cụm đèn của xe.

Chiếc GLC200 bị rạch xước nhiều chỗ (Ảnh: B.N.).

Về diễn biến của vụ việc, tối 18/1, chị N. ăn tối tại một nhà hàng trong dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội (Phùng Khoang, Hà Nội).

Trong khoảng từ 19h55 đến 21h20, người phụ nữ đỗ ô tô trước một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện và chị để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần.

Sau đó, camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ chủ xe mà lớn tiếng, sau đó cùng con gái có hành vi bẻ gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe, dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân.

Khi quay lại hiện trường, chị N. phát hiện xe bị hư hỏng và bị đặt một chậu cây dưới gầm xe.

Tối 23/1, 3 người có hành vi cào xước, đập kính lái... chiếc xe của chị N. đã gặp chị để xin lỗi, bày tỏ mong muốn được tha thứ cũng như cam kết bồi thường thiệt hại.

Giữa tháng 2, Công an Hà Nội khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.