Vụ đập gương, cào xước Mercedes: Người phá xe xin lỗi, cam kết bồi thường

Liên quan vụ xe Mercedes GLC200 ở Hà Nội bị phá hoại khi đỗ bên đường, ngày 24/1, chị Đ.B.N - chủ phương tiện - cho biết những người trong vụ việc đã liên hệ chị để thương lượng.

Theo đó, tối 23/1, 3 người có hành vi cào xước, đập kính lái... chiếc xe của chị N. đã gặp chị để xin lỗi, bày tỏ mong muốn được tha thứ cũng như cam kết bồi thường thiệt hại.

Chị N. cũng cho hay, đến nay, chị chưa nhận bất kỳ khoản tiền nào từ những người phá xe. Theo đánh giá của gara, chi phí để sửa chữa chiếc chiếc GLC200 là gần 120 triệu đồng.

Như đã phân tích trước đó, luật sư Trần Hoàng Linh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết theo Điều 155 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, nhóm tội danh chỉ khởi tố theo yêu cầu của bị hại không bao gồm tội Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản.

Chiếc GLC200 bị rạch xước sơn (Ảnh: B.N.).

Do đó, nếu xác định có nguồn tin về hành vi có dấu hiệu của tội danh này, cơ quan điều tra có quyền xác minh, khởi tố vụ án hình sự để điều tra, bất chấp việc bị hại có yêu cầu hay không. Trường hợp các bên tiến hành hòa giải, thương lượng chỉ có giá trị về việc xác định trách nhiệm bồi thường dân sự, không phải căn cứ để miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Tuy nhiên, với mức thiệt hại gần 120 triệu đồng nêu trên, luật sư cho rằng đây không phải đơn vị có chức năng giám định nên con số này chỉ mang tính chất tham khảo và chưa thể áp dụng để quy kết trách nhiệm hình sự của những cá nhân liên quan.

Trước đó, tối 18/1, chị N. ăn tối tại một nhà hàng trong dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội, Phùng Khoang, Hà Nội.

Trong khoảng từ 19h55 đến 21h20, chị đỗ ô tô trước một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện và chị để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần.

Sau đó, camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ chủ xe mà lớn tiếng, sau đó cùng con gái có hành vi bẻ gương, dùng mũ bảo hiểm đập kính xe, dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân.

Khi quay lại hiện trường, chị N. phát hiện xe bị hư hỏng và bị đặt một chậu cây dưới gầm xe.

Vụ việc đang được Công an phường Đại Mỗ điều tra, xử lý theo quy định.