Mercedes GLC200 bị cào xước, bẻ gương, đập kính lái khi đỗ ở vỉa hè Hà Nội

Ngày 22/1, chỉ huy Công an phường Đại Mỗ, TP Hà Nội, cho biết đơn vị đang xác minh vụ phá hoại tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, cùng ngày, trên trang Facebook cá nhân, chị Đ.B.N. phản ánh việc chiếc Mercedes GLC200 của chị bị phá hoại vào tối 18/1, tại dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội, Phùng Khoang.

Trong khoảng từ 19h55 đến 21h20, chị đi ăn tối và đỗ ô tô trước một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện và chị để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần.

Chiếc GLC200 bị rạch xước sơn (Ảnh: B.N.).

Chủ xe cho biết sau đó, camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ chủ xe mà lớn tiếng, sau đó cùng con gái có hành vi bẻ gương và dùng mũ bảo hiểm đập kính xe.

Theo phản ánh, dù có người xung quanh chứng kiến và can ngăn, hai người này vẫn tiếp tục có lời lẽ to tiếng và gây hư hỏng tài sản. Sau đó, chiếc xe bị dùng vật sắc nhọn cào xước nhiều vị trí quanh thân.

Theo chị N., khi quay lại hiện trường, chị phát hiện xe bị hư hỏng và bị đặt một chậu cây dưới gầm xe. Nhận thấy vụ việc phức tạp, chị đã đến công an phường trình báo và cung cấp các clip ghi lại diễn biến từ camera của xe và khu vực xung quanh.

Ngày hôm sau, nữ chủ xế hộp chủ động liên hệ với con gái của chủ trung tâm tiếng Anh để trao đổi nhưng nhận lại một thái độ thiếu thiện chí. Cùng ngày, chị N. đã mang xe đến gara để đánh giá thiệt hại và được thông báo tổng chi phí sửa chữa là gần 120 triệu đồng.