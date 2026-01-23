Vụ xe kẹp 3 tông Thượng úy CSGT: Có dấu hiệu chống người thi hành công vụ

Ngày 23/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang khẩn trương làm rõ vụ việc một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe máy kẹp 3, tông trọng thương một Thượng úy Cảnh sát giao thông (CSGT).

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, vụ việc có dấu hiệu liên quan đến hành vi chống người thi hành công vụ và vi phạm quy định về giao thông đường bộ, đang được điều tra làm rõ.

Khoảnh khắc xe máy lao thẳng vào cán bộ Cảnh sát giao thông (Ảnh: Camera nhà dân ghi lại).

Lãnh đạo Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận, Thượng úy Phan Lâm Phương, người bị thương trong vụ việc, đã trải qua ca phẫu thuật và đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Trước đó, khoảng 15h12 ngày 20/1, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên đường Hồ Chí Minh, tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị đã phát hiện xe máy mang biển kiểm soát 38AA-293.93 chở 3 người là các thanh thiếu niên.

Khi Thượng úy Phan Lâm Phương ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, chiếc xe máy bất ngờ tăng tốc, tông thẳng vào người, khiến anh văng ra lề đường. Hậu quả, Thượng úy Phương bị gãy chân trái và xương chậu. Nhóm thanh thiếu niên trên xe máy chỉ bị xây xát nhẹ.