Đi xe máy kẹp 3 tông Thượng úy Cảnh sát giao thông gãy chân

Tối 20/1, ông Nguyễn Văn Phúc, Chủ tịch UBND xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị, xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ tai nạn khiến một cán bộ Cảnh sát giao thông bị thương.

Theo thông tin ban đầu, lúc 15h12 cùng ngày, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Tuyên Sơn.

Xe máy lao thẳng vào cán bộ Cảnh sát giao thông (Ảnh: Do camera nhà dân ghi lại).

Phát hiện xe máy 38AA-293.93 chở 3 người (2 nam, 1 nữ) lưu thông theo hướng Bắc - Nam, Thượng úy Phan Lâm Phương ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, chiếc xe bất ngờ lao thẳng, tông vào Thượng úy Phương, khiến nạn nhân ngã ra đường.

“Chưa rõ nguyên do cụ thể nhưng qua nắm bắt, Thượng úy Phương bị gãy chân, phải đi cấp cứu tại bệnh viện, nhóm đi xe máy xây xước nhẹ. Cơ quan chức năng đang làm rõ các vấn đề liên quan”, ông Phúc thông tin.