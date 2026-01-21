Thông tin mới vụ xe máy kẹp 3 tông Thượng úy Cảnh sát văng ra lề đường

Sáng 21/1, lãnh đạo UBND xã Tuyên Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết đã có báo cáo ban đầu từ cơ quan công an liên quan đến vụ Thượng úy Cảnh sát giao thông Phan Lâm Phương gặp tai nạn trên đường Hồ Chí Minh.

Theo đó, nhóm thanh, thiếu niên kẹp 3 trên xe máy tông thẳng vào Thượng úy cảnh sát gồm H.G.B. (SN 2010, người cầm lái), P.T.B. (SN 2009), cùng trú tại xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh và N.K.C. (SN 2010, trú xã Tuyên Sơn).

Xe máy lao thẳng vào cán bộ Cảnh sát giao thông (Hình ảnh do camera nhà dân ghi lại).

Cú tông mạnh khiến Thượng úy Phương gãy chân trái và xương chậu, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, sau đó chuyển đến Bệnh viện Trung ương Huế điều trị. Nhóm thanh, thiếu niên trên xe máy bị xây xát nhẹ.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 15h12 ngày 20/1, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Tuyên Sơn.

Phát hiện xe máy 38AA-293.93 chở 3 người (2 nam, 1 nữ) lưu thông theo hướng Bắc - Nam, Thượng úy Phan Lâm Phương ra hiệu lệnh dừng xe. Tuy nhiên, chiếc xe bất ngờ lao thẳng, tông vào Thượng úy Phương, khiến nạn nhân văng ra lề đường.