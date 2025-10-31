Vụ xe bán tải cố tình tông taxi: Tạm giữ hình sự tài xế

Ngày 31/10, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã tạm giữ hình sự Phan Duy Tân (SN 1983, trú tại phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cơ quan công an xác định Tân là người điều khiển xe bán tải biển số 73C-156.64, cố tình đâm vào taxi trên đường Nguyễn Thị Định, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị vào tối 28/10.

Công an tạm giữ hình sự đối với Phan Duy Tân (Ảnh: Trần Tuấn).

Đối tượng Tân còn có hành vi tát vào mặt tài xế taxi là anh N.V.T. (SN 1980, trú tại xã Quảng Ninh, tỉnh Quảng Trị), bóp cổ một hành khách và xô đẩy những người dân có mặt tại hiện trường.

Quá trình làm việc với công an, Phan Duy Tân thừa nhận hành vi của mình. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Tân có nồng độ cồn trong máu, vi phạm quy định khi điều khiển phương tiện.

Như Dân trí đã thông tin, trên các trang mạng xã hội lan truyền một clip va chạm giao thông tại phường Đồng Hới thu hút sự chú ý.

Xe bán tải cố ý tông vào taxi (Ảnh: Cắt từ clip người dân cung cấp).

Theo nội dung clip, một taxi màu trắng đang di chuyển ở làn đường bên phải bất ngờ bị một xe bán tải chạy ngược chiều chặn đầu.

Nhiều người dân chứng kiến đã tiếp cận hiện trường, hướng dẫn tài xế xe bán tải đánh lái sang làn bên phải của mình để nhường đường cho taxi tiếp tục di chuyển.

Tuy nhiên, chỉ một lúc sau, chiếc xe bán tải bất ngờ tăng tốc, lao thẳng về phía trước và tông trực diện vào taxi. Vụ va chạm đã khiến cả 2 phương tiện bị hư hỏng.

Một số nhân chứng có mặt tại hiện trường bày tỏ nghi vấn rằng tài xế xe bán tải đã cố tình gây ra vụ tai nạn này.