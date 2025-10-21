Tài xế lao xe khi có CSGT bám trên nắp capo: Do mất bình tĩnh?

Ngày 21/10, Thượng tá Trần Đình Hà, Trưởng Công an phường Trường Vinh (Nghệ An), cho biết đơn vị đã lập hồ sơ đề nghị Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tạm giữ hình sự Lê Thành Công (SN 1980, trú phường Trường Vinh).

Cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh tạm giữ hình sự tài xế Công để làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ.

Tài xế Lê Thành Công tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Nghệ An).

Công là tài xế điều khiển ô tô lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Trường Vinh) khi có một cảnh sát giao thông (CSGT) đang bám trên nắp capo. Sự việc được người dân ghi hình và đăng tải trên mạng xã hội chiều ngày 20/10.

Theo kết quả xác minh của Công an phường Trường Vinh, khoảng 17h35 ngày 20/10, Công điều khiển ô tô mang biển kiểm soát 37A-644.42 rẽ vào đường Nguyễn Duy Trinh.

Do thời điểm này lượng phương tiện lưu thông trên đường lớn, đang xảy ra ùn tắc nên Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ, cán bộ Phòng CSGT, Công an tỉnh Nghệ An, đang thi hành nhiệm vụ tại đây đã ra hiệu lệnh cho các phương tiện di chuyển vào hướng đường khác.

Tài xế Công điều khiển xe lao về phía trước khi Thiếu tá Thọ vẫn đang bám trên nắp capo (Ảnh: Công an Nghệ An).

Tuy nhiên, tài xế Công không chấp hành hiệu lệnh, tiếp tục điều khiển xe ô tô đâm thẳng hướng Thiếu tá Thọ.

Thấy phương tiện đang lao nhanh về phía mình, Thiếu tá Nguyễn Văn Thọ đã bám vào nắp capo đồng thời yêu cầu nam tài xế dừng xe lại.

Tài xế Công tiếp tục điều khiển xe về phía trước. Khi xe cách vị trí ban đầu khoảng 20m, nam tài xế mới chịu dừng lại do người dân dùng xe máy chặn đầu xe.

Nam tài xế này sau đó bị khống chế và đưa về cơ quan công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, tài xế Lê Thành Công khai nguyên nhân vụ việc là do bị mất bình tĩnh.