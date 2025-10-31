Khởi tố đối tượng phóng hỏa tiệm spa khiến 2 người tử vong

Ngày 31/10, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng Nguyễn Anh Duy (SN 2001, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai) để điều tra về tội Giết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, chị T.T.T.N. (SN 1994, trú tại phường An Khê, tỉnh Gia Lai) và anh N.B.C. (SN 1992, trú tại phường An Khê) là vợ chồng, có một con chung tên B.B.T. (SN 2021). Năm 2024, anh C. và chị N. đã ly hôn.

Nguyễn Anh Duy đã dùng xăng phóng hỏa tiệm spa khiến 3 người thương vong (Ảnh: Chí Anh).

Sau ly hôn, chị N. mở tiệm spa tại nhà ở phường An Khê. Thời gian gần đây, chị N. nảy sinh mâu thuẫn với Duy. Thấy vậy, anh C. có những lời thách thức khiến Duy bực tức, ghen tuông.

Rạng sáng 19/10, sau khi uống thuốc diệt cỏ, Duy mang theo một can nhựa đựng xăng đến tiệm spa của chị N.. Biết rõ ngôi nhà, Duy mở cửa bên hông đi vào thấy chị N. và anh C. đang ngủ cùng con nhỏ nên nảy sinh ý định phóng hỏa.

Lúc đó, Duy dùng xăng đổ khắp phòng ngủ và nhiều vị trí trong nhà rồi châm lửa đốt. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Chí Anh).

Anh C. bế con nhỏ chạy thoát ra ngoài nhưng cả hai bị bỏng nặng. Chị N. không kịp thoát thân nên tử vong tại chỗ. Anh C. được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai, sau đó chuyển đến bệnh viện ở TPHCM nhưng cũng tử vong vào ngày 28/10 do vết bỏng quá nặng.

Sau khi gây án, Duy bỏ chạy qua cửa hông song bị bỏng và ngạt khói. Đối tượng được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế An Khê, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh Gia Lai điều trị.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 4h30 ngày 19/10, người dân phát hiện căn nhà là tiệm spa nằm trên đường Đỗ Trạc, phường An Khê bốc cháy.

Đến 5h40 cùng ngày, vụ cháy được lực lượng chức năng dập tắt hoàn toàn. Vụ cháy đã khiến anh C. và chị N. tử vong. Cháu T. bị bỏng 65%, đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1, TPHCM.