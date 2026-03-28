Vụ Thiếu tá công an hy sinh: Bắt tạm giam 2 đối tượng

Ngày 28/3, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Ngọc Thắng (46 tuổi, trú xã Diên Lâm) và Trần Anh Tuấn (45 tuổi, trú xã Suối Hiệp) để điều tra tội Chống người thi hành công vụ.

Hai bị can bị cáo buộc có liên quan đến vụ việc khiến Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Công an đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Thắng (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, thực hiện kế hoạch công tác của Công an xã Diên Lâm, tổ công tác gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải và Đại úy N.N.H. tuần tra, nắm tình hình khai thác cát trái phép tại sông Cái thuộc xã Diên Lâm.

Gần 0h30 ngày 21/3, khi đến khu vực sông thuộc thôn Đồng Trăn 3 (xã Diên Lâm), tổ công tác phát hiện Thắng và Tuấn đang hút cát trái phép dưới lòng sông Cái. Tổ công tác tiếp cận, yêu cầu kiểm tra nhưng 2 người này không chấp hành hiệu lệnh, có hành vi cản trở, chống đối, không cho Đại úy Hải tiếp cận bè, dẫn đến việc cán bộ công an này bị đuối nước, tử vong.

Công an đọc lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Anh Tuấn (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Vào cuộc điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp các đơn vị chức năng đã đưa 2 đối tượng về trụ sở để lấy lời khai, củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.

Nhằm ghi nhận, tri ân những đóng góp, hy sinh của anh Nguyễn Xuân Hải, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm từ Đại úy lên Thiếu tá đối với anh. Chủ tịch nước cũng đã truy tặng Huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng Ba đối với Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.