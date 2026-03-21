Đại úy công an xã hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 21/3, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận Đại úy Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi), đang công tác ở Công an xã Diên Lâm, đã hy sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Theo thông tin ban đầu, rạng sáng 21/3, tổ tuần tra Công an xã Diên Lâm thực hiện tuần tra, xử lý nạn khai thác khoáng sản trái phép trên sông Cái, khu vực thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm.

Khu vực sông Đại úy Nguyễn Xuân Hải gặp nạn (Ảnh: Anh Hải).

Trong lúc làm nhiệm vụ trên sông, Đại úy Nguyễn Xuân Hải không may đuối nước, tử vong.

Nhận được tin báo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Khánh Hòa đã điều lực lượng cùng phương tiện đến hiện trường tìm kiếm.

Đến sáng 21/3, lực lượng tìm kiếm đã vớt được thi thể của Đại úy Nguyễn Xuân Hải.