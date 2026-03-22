Truy thăng cấp bậc hàm đối với Đại úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 22/3, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định về việc truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Đại úy lên Thiếu tá đối với anh Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi, quê tỉnh Khánh Hòa), nguyên cán bộ Công an xã Diên Lâm.

Thông tin từ Công an tỉnh Khánh Hòa đây là sự ghi nhận, tri ân sâu sắc của Đảng, nhà nước và lực lượng công an nhân dân đối với những đóng góp, hy sinh của anh Nguyễn Xuân Hải trong quá trình công tác, chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.

Di ảnh của anh Nguyễn Xuân Hải (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Công an tỉnh Khánh Hòa cho hay thực hiện cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Cái đoạn qua địa bàn xã, Công an xã Diên Lâm đã tổ chức lực lượng đi tuần tra.

Rạng sáng 21/3, trong quá trình tuần tra, tổ công tác của Công an xã Diên Lâm gồm: Đại úy Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi) và Đại úy N.N.H. (31 tuổi) phát hiện một bè đang khai thác cát sát bờ sông Cái, thuộc thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đến thắp hương viếng anh Nguyễn Xuân Hải (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng khai thác cát trên bè (chưa rõ danh tính) đã kéo phương tiện ra giữa sông để bỏ chạy. Trong quá trình ngăn chặn nhằm giữ phương tiện vi phạm phục vụ công tác xác minh, xử lý, Đại úy Nguyễn Xuân Hải bị mất tích trên sông.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể Đại úy Hải cách vị trí xảy ra vụ việc hơn 100m.