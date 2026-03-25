Mời làm việc 2 người bình luận thiếu chuẩn mực về cán bộ công an hy sinh

Ngày 25/3, Công an xã Tây Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đã mời chủ tài khoản Facebook tên “Thơ…” đến trụ sở làm việc.

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, ngày 21/3, Công an xã Tây Ninh Hòa phát hiện tài khoản “Thơ…” đăng tải bình luận thiếu chuẩn mực, có dấu hiệu ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân liên quan Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, hy sinh trong khi thực hiện nhiệm vụ.

Công an xã Tây Ninh Hòa làm việc với chủ tài khoản Facebook "Thơ..." (Ảnh: Công an xã Tây Ninh Hòa).

Nhận thấy nội dung có thể gây tác động tiêu cực trong dư luận, công an đã xác minh và mời chủ tài khoản đến làm việc, xử lý theo quy định.

Tại buổi làm việc, người này thừa nhận hành vi bình luận thiếu chuẩn mực. Công an xã Tây Ninh Hòa đã tuyên truyền, nhắc nhở các quy định pháp luật khi tham gia mạng xã hội; yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Trước đó, Công an xã Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa cũng mời chủ tài khoản Facebook “Gà Ri” đến làm việc liên quan bình luận trên mạng xã hội có dấu hiệu xúc phạm danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân.

Cụ thể, ngày 21/3, Công an xã Diên Khánh phát hiện tài khoản này bình luận trong một bài viết với nội dung thiếu chuẩn mực, có dấu hiệu ảnh hưởng đến danh dự, uy tín của tổ chức, cá nhân liên quan Thiếu tá Nguyễn Xuân Hải.

Làm việc với cơ quan công an, chủ tài khoản “Gà Ri” thừa nhận vi phạm, tự nguyện gỡ bỏ nội dung, cam kết không tái phạm; đồng thời đăng bài đính chính, nhận sai và khắc phục hậu quả.

Như Dân trí đã thông tin, rạng sáng 21/3, trong quá trình tuần tra, tổ công tác của Công an xã Diên Lâm gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi) và Đại úy N.N.H. (31 tuổi) phát hiện một bè đang khai thác cát sát bờ sông Cái, thuộc thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm có dấu hiệu bất thường.

Lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa đến thắp hương viếng anh Nguyễn Xuân Hải (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng trên bè (chưa rõ danh tính) đã điều khiển phương tiện ra giữa sông để bỏ chạy. Trong quá trình ngăn chặn, giữ phương tiện vi phạm phục vụ xác minh, xử lý, Đại úy Nguyễn Xuân Hải bị mất tích trên sông. Sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể Đại úy Hải.

Nhằm ghi nhận, tri ân những đóng góp, hy sinh của Đại úy Nguyễn Xuân Hải trong quá trình công tác, chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ Đại úy lên Thiếu tá đối với anh Nguyễn Xuân Hải.