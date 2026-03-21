Thông tin chính thức về đại úy công an hy sinh khi làm nhiệm vụ

Ngày 21/3, Công an tỉnh Khánh Hòa đã thông tin về việc Đại úy Nguyễn Xuân Hải, cán bộ Công an xã Diên Lâm, hy sinh khi đang làm nhiệm vụ.

Theo Công an tỉnh Khánh Hòa, thực hiện cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự và kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi khai thác cát trái phép trên tuyến sông Cái đoạn qua địa bàn xã, Công an xã Diên Lâm đã tổ chức lực lượng đi tuần tra.

Di ảnh Đại úy Nguyễn Xuân Hải (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Vào lúc 0h40 ngày 21/3, trong quá trình tuần tra, tổ công tác của Công an xã Diên Lâm gồm Đại úy Nguyễn Xuân Hải (33 tuổi) và Đại úy N.N.H. (31 tuổi) phát hiện một bè đang khai thác cát sát bờ sông Cái, thuộc thôn Đồng Trăn 3, xã Diên Lâm.

Khi phát hiện lực lượng công an, các đối tượng khai thác cát trên bè (chưa rõ danh tính) đã kéo phương tiện ra giữa sông để bỏ chạy. Trong quá trình ngăn chặn nhằm giữ phương tiện vi phạm phục vụ công tác xác minh, xử lý, Đại úy Nguyễn Xuân Hải bị mất tích trên sông.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức tìm kiếm cứu nạn và triển khai các hoạt động điều tra, làm rõ vụ việc.

Đến sáng cùng ngày, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể Đại úy Hải cách vị trí xảy ra vụ việc hơn 100m.

Hiện Công an tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng gia đình tổ chức lễ tang, lễ truy điệu đối với Đại úy Nguyễn Xuân Hải; đồng thời đề xuất Bộ Công an thực hiện chế độ, chính sách theo quy định của lực lượng Công an nhân dân.