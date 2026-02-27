Vụ tai nạn hồ Thác Bà làm 6 người chết: Khởi tố lái tàu chở đá

Sáng 27/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Văn Thâm (SN 1984, trú tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân), là lái tàu chở đá là về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Nhà chức trách cho biết, Thâm là lái tàu chở đá trong vụ tai nạn đường thuỷ xảy ra vào ngày 21/2 tại thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, khiến 6 người tử vong tại hồ Thác Bà.

Nguyễn Văn Thâm tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngày 21/2, Nguyễn Văn Thâm được Công ty cổ phần khoáng sản Marble Việt Nam phân công làm thuyền trưởng điều khiển tàu chở đá biển số YB-0919H.

Khoảng 17h cùng ngày, Thâm cùng máy trưởng Nguyên Mạnh Cường (SN 1979, ở xã Yên Bình) điều khiển tàu xuất phát từ bến tập kết tại thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân trên hồ Thác Bà, di chuyển về bến của Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

Đến khoảng 18h, trời tối dần và xuất hiện sương mù nhẹ làm hạn chế tầm nhìn. Mặc dù đã bật đèn hành trình và đèn cảnh báo, nhưng Thâm lại không bật đèn pha chiếu sáng, không phát âm hiệu, tín hiệu theo quy định và không bố trí người cảnh giới tại các vị trí cần thiết trên phương tiện.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Trần ThanH).

Theo cảnh sát, tới khoảng 18h45, khi tàu chở đá đi đến khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái, Thâm phát hiện phía trước có một phương tiện di chuyển ngược chiều - đó là tàu khách biển số YB-0876H do Triệu Văn Nội (SN 1995, ở xã Cảm Nhân) điều khiển.

Lúc này, hai bên đã điều khiển phương tiện để tránh nhau, tuy nhiên do khoảng cách gần và tầm nhìn hạn chế, mạn trái phần đuôi tàu chở khách YB-0876H đã va vào góc lưỡi phà bên trái của tàu chở đá YB-0919H, khiến tàu khách bị lật, làm 6 người tử vong.

Cách đây 4 ngày, Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam với Triệu Văn Nội (SN 1995, ở xã Cảm Nhân) về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Theo cảnh sát, Nội là lái tàu chở khách trong vụ tai nạn đường thuỷ xảy ra trên hồ Thác Bà vào tối 21/2, khiến 6 người tử vong.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.