Bắt tạm giam hiệu trưởng mầm non cho "tuồn" thịt nhiễm bệnh vào trường

Ngày 17/4, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 3 bị can, bắt tạm giam về các tội Đưa, Nhận hối lộ liên quan việc cung cấp suất ăn và thực phẩm vào trường học trên địa bàn.

Ba bị can gồm Nguyễn Văn Thành (50 tuổi, chủ hộ kinh doanh thực phẩm Nguyễn Văn Thành, trú tại xã Vô Tranh, tỉnh Thái Nguyên); Nguyễn Thị Tâm (45 tuổi, nguyên Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Hòa, trú tại xã Nam Hòa, tỉnh Thái Nguyên) và Trần Thị Hằng (44 tuổi, kế toán Trường Mầm non Nam Hòa, trú tại phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên).

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Bộ Công an).

Theo kết quả điều tra ban đầu của Phòng Cảnh sát kinh tế, hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề chính là mua bán thực phẩm tươi sống, thực phẩm chín. Từ các năm học 2022-2026, hộ kinh doanh này ký hợp đồng cung cấp thực phẩm và suất ăn cho nhiều trường học thuộc huyện Đồng Hỷ cũ.

Riêng tại Trường Mầm non Nam Hòa, để được cung cấp thực phẩm và suất ăn trong năm học 2024-2025, Nguyễn Văn Thành đã thỏa thuận chi cho bà Tâm và bà Hằng số tiền bằng 6% tổng giá trị hàng hóa nhà trường mua trong tháng. Việc chi trả được thực hiện từ tháng 10/2024 đến tháng 3 năm nay.

Quá trình khám xét, cơ quan điều tra thu giữ nhiều tài liệu, đồ vật và tài sản có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ điều tra mở rộng.

Trước đó, ngày 25/3, phụ huynh học sinh Trường Mầm non Hòa Bình phản ánh việc nhà trường sử dụng thịt lợn có dấu hiệu nhiễm dịch bệnh. Kết quả xét nghiệm sau đó xác định số thịt này dương tính với vi-rút dịch tả lợn châu Phi và vi khuẩn E.coli.

Theo cơ quan chức năng, số thịt trên do hộ kinh doanh Nguyễn Văn Thành cung cấp. Từ vụ việc này, Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát kinh tế áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bóc gỡ đường dây cung cấp thực phẩm “bẩn”, thực phẩm kém chất lượng vào các trường học.