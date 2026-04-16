Vụ nữ sinh tử vong sau tiếng kêu thất thanh: Nam thanh niên phải thở máy

Sáng 16/4, trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Khoa Cấp cứu, một bệnh viện ở Nghệ An cho biết bệnh nhân nam trong vụ việc xảy ra tại một phòng trọ trên địa bàn phường Trường Vinh, Nghệ An đã được chuyển tuyến ra Hà Nội theo nguyện vọng gia đình.

Thông tin từ bác sĩ, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng phải thở máy; có vết thương vùng cổ trước dài khoảng 12cm, làm lộ khí quản. Bệnh nhân còn có vết thương ở cẳng tay trái, dài khoảng 6cm.

Thanh niên trong vụ việc được cấp cứu tại bệnh viện (Ảnh: N. Tân).

Theo nguồn tin từ Trường đại học Vinh (Nghệ An), nữ sinh tử vong là sinh viên đang theo học năm thứ 4 tại nhà trường.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, trưa 15/4, người dân tại một ngõ trên đường Phạm Kinh Vỹ, khối 6, phường Trường Vinh bất ngờ nghe tiếng la hét, kêu cứu phát ra từ một phòng trọ.

Nghi có chuyện bất thường, nhiều người nhanh chóng tiếp cận kiểm tra. Tại hiện trường, một nữ sinh được phát hiện nằm gục trong phòng, trên người có nhiều vết máu và đã tử vong. Gần đó, một nam thanh niên bị thương nặng ở vùng cổ.

Danh tính nạn nhân được xác định là chị Th. (SN 2004, quê Thanh Hóa). Thanh niên cũng được xác định cùng quê với nạn nhân. Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra, làm rõ nguyên nhân.