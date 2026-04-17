Tạm giữ hình sự tài xế Mercedes hành hung người sau va chạm

Ngày 17/4, liên quan vụ tài xế Mercedes hành hung tài xế ô tô khác, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tạm giữ hình sự Nguyễn Ngọc Ngân (55 tuổi, ở phường Láng, Hà Nội) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tối 16/4, Nguyễn Ngọc Ngân lái ô tô hiệu Mercedes đi trên cầu vượt Trần Duy Hưng theo hướng về Nguyễn Chí Thanh thì xảy ra va chạm với một ô tô khác.

Tài xế Nguyễn Ngọc Ngân tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo cơ quan chức năng, sau va chạm, Ngân lái xe xuống chân cầu, ép đầu xe còn lại vào đầu ngõ 99 Nguyễn Chí Thanh. Khi dừng xe, người này chửi bới, cho rằng tài xế kia đi ẩu, không cho xe mình vượt rồi lao vào hành hung.

Gây sự xong, Ngân lên ô tô rời khỏi hiện trường. Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Láng đã khẩn trương xác minh, làm việc với người liên quan.

Kết quả kiểm tra cho thấy nồng độ cồn trong hơi thở của Ngân là 0,066mg/l khí thở.

Nhà chức trách xác định hành vi của Ngân làm mất an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận.