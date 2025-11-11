Hé lộ nguyên nhân vụ ô tô lao "điên loạn" vào đám đông trong đêm

Chiều 11/11, lãnh đạo UBND phường Thái Hòa (Nghệ An) cho biết, chính quyền địa phương đang phối hợp với công an phường điều tra, làm rõ vụ việc xô xát dẫn đến cảnh ô tô lao vào đám đông, nhiều người bao vây đập xe xảy ra vào đêm 10/11.

Theo vị lãnh đạo này, bước đầu xác định, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân giữa 2 nhóm người trong quá trình ăn uống tại khu vực gần quán ăn N.O. trên đường Vực Giồng - Khe Son, phường Thái Hòa.

Hiện trường vụ ô tô bị nhóm người bao vây đánh trong đêm, bước đầu xác định nguyên nhân do mâu thuẫn cá nhân ... (Ảnh: Cắt từ clip).

Cụ thể, anh Đ.Tr.V. (SN 1997, trú tại xóm Đức Trung, xã Nghĩa Khánh, Nghệ An) và chị H.T.M.N. (SN 1993, trú tại khối Trung Cấp, phường Thái Hòa) cùng mở quán N.O, tổ chức khai trương vào ngày 10/11.

Đến khoảng 22h cùng ngày, anh N.Th.H. (SN 1991, trú tại khối Tân Liên, phường Thái Hòa) sau khi ăn uống cùng bạn tại quán P.N., (ở phường Thái Hòa) đã xảy ra xích mích, cãi vã với anh V. trước cửa quán N.O..

Sau đó, anh H. lên ô tô biển số 37A-436…, do vợ là chị N.Th.X. (SN 1989) chờ sẵn. Anh H. điều khiển xe vòng lại và lao vào nhóm người đang đứng phía trước quán, khiến anh Tr.V.C. (SN 1989, trú phường Tây Hiếu) bị hất ngã.

Thấy vậy, anh V. và một số người xung quanh dùng tay, gậy và đá đập vào xe, trong khi anh H. tiếp tục lùi rồi tiến xe thẳng vào góc quán, đâm trúng bà N.Th.C. (SN 1966, trú tại khối Trung Cấp) khiến nạn nhân bị ngã xuống đường. Sau đó, ô tô tiếp tục lao vào tường bên hông quán rồi lùi ra bỏ chạy.

Ô tô bị nhóm người bao vây đánh trong đêm do mâu thuẫn cá nhân (Ảnh: Cắt từ clip).

Khi ô tô của anh H. rời khỏi hiện trường, anh H.C.Th. (SN 2004, trú tại khối Trung Cấp) điều khiển xe bán tải màu cam biển số 37K-826.xx đuổi theo.

Đến khu vực đối diện cổng khu đô thị TNR (khối Long Sơn, phường Thái Hòa), xe bán tải tạt đầu, va chạm với ô tô của anh H., khiến phương tiện này lao lên giải phân cách cứng, dừng lại.

Sau va chạm, vợ chồng anh H. và 2 người đi cùng rời xe bỏ chạy, trong khi một số người từ quán N.O. tiếp tục đuổi theo.

Cơ quan chức năng phường Thái Hòa cũng xác nhận đã tạm giữ 2 ô tô liên quan, thu giữ hình ảnh từ camera an ninh, đồng thời xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định pháp luật.