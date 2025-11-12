Vụ ô tô lao "điên loạn" vào đám đông: Tạm giữ hình sự 10 đối tượng

Ngày 12/11, Công an tỉnh Nghệ An cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự đã ra quyết định tạm giữ 10 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Nguồn tin ban đầu cho biết, vào chiều 10/11, quán Nguyệt Ốc do Đặng Trọng Vượng (SN 1997, trú xã Nghĩa Khánh) và H.T.M.N. (SN 1993, trú phường Thái Hòa) làm chủ, tổ chức khai trương.

Các đối tượng bị tạm giữ (Ảnh: Văn Hậu).

Khoảng 20h30 cùng ngày, Nguyễn Thanh Hùng (SN 1991, trú khối Tân Liên, phường Thái Hòa) cùng một số người bạn đến quán ăn uống. Trong quá trình gọi món, cho rằng được phục vụ chậm, giữa Hùng và Vượng xảy ra xích mích, cãi vã.

Thời điểm này, chị N.Th.X. (vợ Hùng) điều khiển ô tô dừng bên đường gần quán Nguyệt Ốc để đón chồng. Khi lên xe, Hùng cầm lái, Vượng tiếp tục ra giữa đường chửi bới khiến Hùng bức xúc điều khiển ô tô lao về phía nhóm người đang đứng trước quán.

Cú lao xe khiến 2 người bị thương nhẹ, Hùng sau đó rời khỏi hiện trường.

Chứng kiến sự việc, nhiều người trong quán dùng đá, gậy ném, đập vào ô tô của Hùng, đồng thời điều khiển một ô tô khác đuổi theo. Trong quá trình truy đuổi, 2 xe va chạm khiến Hùng và những người đi cùng bỏ lại phương tiện, rời đi.

Các đối tượng trong nhóm gây rối (Ảnh: Văn Hậu).

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an phường Thái Hòa, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 8 và các phòng nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai các bên liên quan.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định 10 người có hành vi gây rối trật tự công cộng và ra quyết định tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Cơ quan công an đang mở rộng điều tra, làm rõ thêm các hành vi cố ý gây thương tích, cố ý làm hư hỏng tài sản và các dấu hiệu vi phạm khác để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.