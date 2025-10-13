Vụ nam sinh bất tỉnh giữa trời mưa do bị xe tông: Tài xế ra trình diện

Ngày 13/10, một nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Cư M'gar, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, đã làm việc với tài xế ô tô bán tải có liên quan đến vụ việc va chạm với 2 nam sinh rồi lái xe bỏ trốn.

Nam tài xế được xác định là anh H.K.H. (43 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk).

Nam tài xế được xác định đã lái xe rời khỏi hiện trường sau vụ va chạm giao thông (Ảnh: Trung tâm truyền thông xã Quảng Phú).

Trước đó, khoảng 18h ngày 7/10, tại ngã tư đường Lý Tự Trọng - Lê Hữu Trác, thuộc địa phận xã Quảng Phú, tài xế H. điều khiển ô tô bán tải xảy ra va chạm giao thông với xe máy do em T.V.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Cư M'gar) điều khiển chở theo bạn phía sau.

Cú tông khiến em T. bị thương nặng, nằm bất tỉnh giữa trời mưa. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Đắk Lắk nhưng do thương tích nặng đã được chuyển xuống một bệnh viện tại TPHCM để điều trị.

Em T. bị thương nặng, nằm bất tỉnh giữa trời mưa lớn (Ảnh: Uy Nguyễn).

Riêng tài xế H. sau vụ tai nạn đã lái ô tô rời khỏi hiện trường, bỏ mặc nạn nhân.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Quảng Phú truy tìm, xác định ra tài xế H. có liên quan vụ va chạm giao thông nêu trên.

Chiếc ô tô có liên quan trong vụ tai nạn đã bị tạm giữ để phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Trung tâm truyền thông xã Quảng Phú).

Được cơ quan chức năng vận động, tài xế H. đã đến công an trình diện, khai báo về vụ việc.

Tổ Cảnh sát giao thông địa bàn Cư M'gar đã tạm giữ phương tiện và đang làm rõ vụ việc theo đúng quy định pháp luật.