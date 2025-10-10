Nam sinh nằm bất tỉnh dưới trời mưa, hôn mê sâu trong viện, nghi bị xe tông

Ngày 10/10, một lãnh đạo UBND xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk cho biết lực lượng chức năng đang truy tìm phương tiện nghi gây tai nạn cho một nam sinh lớp 11 rồi bỏ trốn.

Nạn nhân là em T.V.T. (học sinh lớp 11, Trường THPT Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk).

Nam sinh lớp 11 bị bất tỉnh, hôn mê nghi bị xe tông (Ảnh: Uy Nguyễn).

Theo người nhà em T., khoảng 18h ngày 7/10, nam sinh đang trên đường đi học về đến ngã tư Lý Tự Trọng - Lê Hữu Trác, thuộc địa phận xã Quảng Phú, nghi xảy ra va chạm giao thông với một ô tô. Sau va chạm, phương tiện này nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến em T. bất tỉnh, nằm giữa trời mưa. Người dân phát hiện đã đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Do thương tích nặng, em T. được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên rồi chuyển tuyến xuống một bệnh viện ở TPHCM chữa trị.

Đến nay, em T. vẫn đang được cấp cứu, chăm sóc tại bệnh viện trong tình trạng hôn mê sâu.

Khu vực xảy ra tai nạn không có camera an ninh, không có nhà dân. Thời điểm xảy ra vụ việc trời đổ mưa lớn, gây khó khăn trong công tác truy tìm phương tiện nghi gây tai nạn.