Tạm giữ hình sự 4 đối tượng đánh công nhân bốc vác tử vong

Hiện trường vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Bắc Giang).

Khoảng 12h20 ngày 2/6, Công an huyện Việt Yên nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc xảy ra vụ đánh nhau tại khu vực trong khu công nghiệp gần cổng Công ty Jasolar mở rộng, Khu công nghiệp Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Sau khi tiếp nhận, Công an huyện đã chỉ đạo Đồn Công an Quang Châu, Cơ quan CSĐT Công an huyện đến hiện trường, phát hiện có một nạn nhân nằm chết trước cổng Công ty Jasolar.

Bước đầu xác định, nạn nhân tên là Ngọc Hoàng Thanh (sinh năm 1984, trú tại huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn), đang làm công nhân bốc vác tại Công ty vận tải Thái Hào - đơn vị vận chuyển máy móc đến Công ty Jasolar.

Công an huyện phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Bắc Giang tổ chức truy xét, điều tra làm rõ đối tượng gây án.

Đến 16h cùng ngày, lực lượng công an đã điều tra làm rõ, tạm giữ hình sự 4 đối tượng: Hoàng Văn Nhật (sinh năm 2000), Trần Văn Hùng (sinh năm 1996), Tống Khánh Duy (sinh năm 2002) và Chu Tiến Nam (sinh năm 2002) về hành vi "Giết người".

Bước đầu xác định, nạn nhân đã bị nhóm đối tượng dùng gậy đánh; đối tượng Nhật dùng dao nhọn đâm dẫn đến tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án.