Cảnh sát đột kích quán bar ở Đà Nẵng, bắt chủ, nhân viên và khách

Ngày 2/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đang tạm giữ hình sự 6 đối tượng để điều tra, xử lý về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Lúc 0h ngày 1/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường An Hải kiểm tra phòng VIP 2, quán bar Air Force One (đường Lý Thánh Tông, phường An Hải, thành phố Đà Nẵng).

Các đối tượng sử dụng trái phép ma túy tại quán bar Air Force One (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện 4 đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm: Đồng Minh Thông (SN 2000, trú tại phường Hòa Khánh), Trương Thanh Bảo (SN 2001, trú tại phường Ngũ Hành Sơn), Văn Hùng (SN 1996, trú tại phường Sơn Trà), đều thuộc thành phố Đà Nẵng và Nguyễn Xuân Bình (SN 2001, trú tại xã Củ Chi, TPHCM).

Công an thu giữ tang vật tại chỗ gồm một đĩa sứ có dính chất bột trắng, một gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng, một viên nén, một vỏ nilon màu cam, một chai nhựa chứa dung dịch màu đỏ cùng một máy DJ RX3 và USB chứa nhạc.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, nhóm đối tượng đã liên lạc, bàn bạc từ trước, chuẩn bị dụng cụ và đưa ma túy vào quán bar Air Force One để sử dụng.

Chủ quán Phạm Thị Minh Thúy (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Đáng chú ý, Phạm Văn An (SN 2002, nhân viên quán) và Phạm Thị Minh Thúy (SN 1992, chủ quán), đều trú tại tỉnh Quảng Trị, đã biết rõ nhưng vẫn đồng ý để khách tổ chức sử dụng ma túy tại quán.

Tại thời điểm kiểm tra, An và Thúy đều thừa nhận hành vi chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đồng Minh Thông, Trương Thanh Bảo, Văn Hùng, Nguyễn Xuân Bình về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn An và Phạm Thị Minh Thúy về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy.

Cơ quan Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an thành phố Đà Nẵng đã ra quyết định tạm giữ hình sự các đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh trước pháp luật.