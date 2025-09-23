Vận chuyển gần 30kg ma túy để lấy 50 triệu đồng, cô gái lĩnh án chung thân

Ngày 23/9, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên trực tuyến, xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Yến Nhi (SN 2005, trú tại thành phố Hải Phòng) và Trần Thị Thanh Dung (SN 1982, trú tại thành phố Đà Nẵng) về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Bị cáo Dung còn bị truy tố thêm tội Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.

Phiên tòa trực tuyến xét xử hai bị cáo về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy (Ảnh: Minh Phương).

Theo cáo trạng, ngày 23/7/2024, Nguyễn Yến Nhi nhận vận chuyển gần 30kg ma túy từ Lào về Việt Nam cho một người đàn ông không rõ lai lịch, để lấy tiền công 50 triệu đồng. Số ma túy này được Trần Thị Thanh Dung tiếp nhận để đưa vào TPHCM, giao cho một người khác.

Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (Quảng Trị), Nhi và Dung bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Tại phiên tòa, hai bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi, mong được hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định, hành vi của hai bị cáo Nhi và Dung đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Ngoài ra, Dung còn vi phạm quy định về công tác xuất nhập cảnh, phải chịu trách nhiệm hình sự bổ sung.

Nguyễn Yến Nhi thời điểm bị bắt (Ảnh: Biên phòng Quảng Trị).

Sau khi cân nhắc các tình tiết, Hội đồng xét xử, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Yến Nhi và Trần Thị Thanh Dung cùng mức án tù chung thân.

Đối với lời khai của các bị cáo về một số đối tượng liên quan, cơ quan điều tra đã xác minh nhưng chưa đủ cơ sở xử lý, sẽ làm rõ thêm.