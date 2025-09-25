Vụ đột kích nhiều tụ điểm ăn chơi, tạm giữ 148 người: Khởi tố chủ quán bar

Ngày 25/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can và tạm giam đối Nguyễn Võ Tùng Lâm (SN 1992, trú tại phường Diên Hồng), về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ bắt giữ 148 nam nữ “bay lắc” tại nhiều tụ điểm tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai, cơ quan công an đã triệu tập Lâm (chủ quán bar S., nổi tiếng trên đường Hoàng Văn Thụ, phường Diên Hồng) lên làm việc.

Nguyễn Võ Tùng Lâm bị khởi tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (Ảnh: Chí Anh).

Qua đấu tranh, công an xác định, Lâm đã có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và điều hành các nhân viên quản lý cho các đối tượng thuê địa điểm “bay lắc” tại số 22 Thống Nhất, 102 Cao Bá Quát (phường Diên Hồng).

Các địa điểm này trước kia vốn là quán karaoke, sau đó được chuyển hướng kinh doanh trá hình với mô hình nhà nghỉ.

Lực lượng công an phát hiện các căn phòng được cải tạo, lắp thêm đèn nháy, loa công suất lớn để biến thành những “tụ điểm” sử dụng trái phép chất ma túy. Bên cạnh việc cho thuê địa điểm, các cơ sở này còn cung cấp “gái bay” (tiếp viên nữ) để cùng khách sử dụng ma túy.

Một số đối tượng bị bắt trong vụ án (Ảnh: Chí Anh).

Trong vụ án này, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, đang xem xét để khởi tố thêm nhiều đối tượng khác về các hành vi có liên quan đến ma túy. Công an tỉnh đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan.

Như Dân trí thông tin, ngày 15/9, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh Gia Lai, đã đột kích vào một quán karaoke và 3 nhà nghỉ, cùng thuộc phường Diên Hồng và phát hiện 148 nam, nữ có hành vi tổ chức, sử dụng ma túy.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, các địa điểm trên mặc dù đăng ký kinh doanh karaoke nhưng phòng hát lại lắp đặt thêm giường, sô pha, đèn nháy, loa cỡ lớn để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của các “dân chơi”.