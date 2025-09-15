Hơn 300 cảnh sát đột kích nhiều tụ điểm ăn chơi, tạm giữ 148 người

Ngày 15/9, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã đưa 148 đối tượng có dấu hiệu tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy trong các quán karaoke, nhà nghỉ trên địa bàn phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai về trụ sở để phục vụ công tác điều tra.

Khoảng 1h cùng ngày, hơn 300 cán bộ, chiến sĩ, điều tra viên thuộc Công an tỉnh Gia Lai đã đột kích vào nhiều tụ điểm tổ chức "bay lắc" trong một quán karaoke và 3 nhà nghỉ, cùng thuộc phường Diên Hồng.

Công an đột kích nhiều tụ điểm "bay lắc", đưa 148 người về trụ sở làm việc (Ảnh: Chí Anh).

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng công an phát hiện 148 người (56 nữ, 92 nam) đang tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy. Tại hiện trường, công an thu giữ nhiều loại ma túy tổng hợp.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, các địa điểm trên mặc dù đăng ký kinh doanh karaoke nhưng phòng hát lại lắp đặt thêm giường, sô pha, đèn nháy, loa cỡ lớn để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy của các “dân chơi”.

"Nam thanh nữ tú" trong các quán karaoke, nhà nghỉ được đưa về trụ sở công an phục vụ công tác điều tra (Ảnh: Chí Anh).

Các đối tượng bị phát hiện "bay lắc" (Ảnh: Chí Anh).

Đồng thời, chủ quán cũng lắp thêm nhiều camera, các lớp bảo vệ nhằm trốn tránh sự phát hiện và đối phó với cơ quan chức năng.