Điều chó dữ vào đám đông: Sự nguy hiểm ẩn sau từng nhát cắn

Như Dân trí thông tin, ngày 25/12, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh hai người đàn ông xô xát giữa đường, sau đó có một thanh niên dắt và đẩy con chó lớn về phía hai người đang đánh nhau. Con vật không lao vào những người đang xô xát mà quay sang tấn công một phụ nữ gần đó, tạo nên cảnh tượng hỗn loạn.

Vụ việc điều chó vào đám đông (Ảnh: Cắt từ clip).

Trên thực tế, thời gian qua các vụ việc chó cắn người gây hậu quả nghiêm trọng là vấn đề gây nhức nhối.

Vết thương do bị chó cắn nguy hiểm như thế nào?

Theo BSCKI Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, vết thương do chó cắn được xếp vào nhóm vết thương nhiễm khuẩn phức tạp.

Vì răng của động vật chứa rất nhiều vi khuẩn đe dọa trực tiếp đến tính mạng người bệnh, nên việc xử trí sẽ khó khăn hơn và tiên lượng cũng dè dặt hơn.

Trong trường hợp nặng, bệnh nhân có thể đối mặt với việc nhiễm trùng ngược vào máu gây nhiễm khuẩn huyết.

BSCKI Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và Quốc tế, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (Ảnh: Minh Nhật).

Nhiễm khuẩn huyết là một căn bệnh đe dọa đến tính mạng khi toàn cơ thể phải phản ứng với sự hiện diện của vi trùng trong máu.

Trong khi hệ thống miễn dịch vốn có chức năng bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng, chính nó cũng có thể khiến cơ thể rơi vào tình trạng nguy kịch khi phản ứng quá mức với tác nhân gây bệnh.

“Nhiễm trùng máu nguy hiểm không chỉ vì độc lực của vi khuẩn, độc tố từ các chất bài tiết của chúng, mà còn vì các chất hóa học trung gian do hệ thống miễn dịch giải phóng vào máu, kích hoạt phản ứng viêm toàn thân để chống lại nhiễm trùng nhưng lại làm tổn thương mô và cơ quan trong cơ thể”, BS Thiệu phân tích.

Bên cạnh nhiễm khuẩn, mắc bệnh dại khi bị chó dại cắn, cào là tình trạng nghiêm trọng nhất.

Theo Cục Y tế Dự phòng (Bộ Y tế), mỗi năm vẫn có 70 người chết vì bệnh dại, dù đã có đủ vaccine cho người và động vật.

Bệnh dại cũng là bệnh truyền nhiễm khiến nhiều người tử vong nhất tại nước ta.

“Bệnh dại là một bệnh viêm não tủy cấp tính nguy hiểm do virus dại gây ra. Bệnh lây truyền sang người chủ yếu qua vết cắn, vết cào xước sâu hoặc khi nước bọt của động vật bị dại tiếp xúc trực tiếp với niêm mạc (mắt, mũi, miệng) hay vùng da bị tổn thương, trầy xước của người", BS Thiệu phân tích.

Virus dại tồn tại trong nước bọt của động vật mắc bệnh. Một vật nuôi đã được tiêm phòng vaccine dại đầy đủ và hiệu quả sẽ có kháng thể bảo vệ và không lây truyền virus dại.

Ở người, khi bệnh dại đã phát ra các triệu chứng lâm sàng, bệnh biểu hiện bằng những dấu hiệu thần kinh đặc trưng như sợ nước (chứng sợ nước), sợ gió (chứng sợ không khí), kèm theo co giật, rối loạn tri giác, liệt.

Bệnh dại ở người gần như luôn dẫn đến tử vong nếu không được xử trí dự phòng sau phơi nhiễm kịp thời (tiêm vaccine và/hoặc huyết thanh kháng dại) ngay sau khi bị cắn/cào.

BS Thiệu khuyến cáo, để bảo vệ sức khỏe, tính mạng sau khi bị chó mèo, súc vật cắn người dân cần tuân thủ xử trí theo các bước sau:

- Rửa ngay vết thương với xà phòng và dưới vòi nước chảy liên tục trong khoảng 10-15 phút. Nếu không có xà phòng, có thể rửa ngay vết thương bằng nước sạch dưới vòi nước chảy liên tục 15 phút. Đây là phương pháp sơ cứu hiệu quả nhất để chống lại bệnh dại.

- Vết thương sau khi rửa bằng nước cần được rửa kỹ với cồn 70 độ hoặc cồn i-ốt, nếu có.

- Đưa ngay bệnh nhân đến cơ sở y tế để điều trị càng sớm càng tốt.

- Không nên đi lấy nọc, đắp thuốc nam, hoặc đắp lá cây, bã cà phê, ớt bột, nước ép, nhựa cây... lên vết thương.

- Không rạch hoặc làm dập nát thêm vết thương. Không nên khâu kín vết thương.

Quản lý đàn chó mèo ở nơi công cộng chưa tốt và độ phủ vaccine phòng dại cho chó mèo thấp là 2 vấn đề nổi cộm khiến dịch bệnh dại diễn biến phức tạp.

Theo thống kê, Việt Nam có hơn 4,9 triệu hộ nuôi chó mèo. Với tổng đàn chó mèo lên tới 7,6 triệu con. Nhiều nhất tại Hà Nội (trên 425.000 con), Nghệ An (trên 355.000 con), Thanh Hóa (trên 322.000 con).