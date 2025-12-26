Vụ thanh niên “điều” chó vào đám đông: Cộng đồng nuôi chó phẫn nộ

Hành vi khó chấp nhận, coi thường sự an toàn của người khác

Công an xã Hồng Vân, TP Hà Nội đang xác minh vụ xô xát xảy ra trên địa bàn. Vụ xô xát liên quan đến video ghi lại sự việc 2 người đàn ông xảy ra mâu thuẫn, lao vào ẩu đả giữa đường.

Khi hai bên đang giằng co, một nam thanh niên dắt theo con chó lớn xuất hiện tại hiện trường. Người này sau đó đẩy con chó về phía 2 người đang đánh nhau.

Con chó bất ngờ lao vào tấn công một phụ nữ đứng gần đó. Khi người thân của người phụ nữ tới giải cứu thì bị chủ chó tác động vật lý khiến tình hình trở nên hỗn loạn.

Hình ảnh con chó tấn công cô gái (Ảnh: Chụp màn hình).

Hình ảnh trong video cho thấy, con chó được thả rông, không rọ mõm, không dây dắt và có dấu hiệu được chủ “lùa” để tấn công người khác. Nhiều ý kiến cho rằng, đây không phải tai nạn hay sự cố ngoài ý muốn, mà là hành vi nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích, thậm chí đe dọa tính mạng con người.

Trao đổi với phóng viên, anh Nguyễn Xuân Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ động vật Việt Nam cho hay, hành vi “lùa” hay “điều khiển” chó lao vào đám đông là không thể chấp nhận.

Theo anh Sơn, bản chất của chó là loài vật trung thành, nghe lời chủ và có xu hướng bảo vệ chủ. Khi được chủ kích động hoặc ra lệnh, chúng hoàn toàn có thể trở thành công cụ gây nguy hiểm cho người khác.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Nguyễn Ngoan).

Theo quy định hiện hành, chỉ cần chó ra khỏi cổng nhà là chủ đã phải trang bị dây dắt, rọ mõm, nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Đằng này, chủ chó không những không tuân thủ mà còn điều khiển chó gây thương tích cho người khác.

Chia sẻ với phóng viên, anh Nguyễn Tiến Quân, nhà nhân giống chó cảnh, người từng cùng thú cưng đạt nhiều giải thưởng tại các cuộc thi trong nước và quốc tế, cho biết, anh đã theo dõi đoạn video ngay khi xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo anh Quân, qua hình ảnh ghi nhận được, con chó trong vụ việc có nhiều đặc điểm liên quan đến dòng pitbull hoặc các giống lai pitbull – nhóm chó được xếp vào diện có mức độ nguy hiểm và bản năng hung hãn cao nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

“Là người làm trong lĩnh vực nhân giống và chơi chó cảnh, tôi và cộng đồng của mình luôn nỗ lực xây dựng hình ảnh thú cưng tích cực, thân thiện trong mắt công chúng. Việc sử dụng chó để tấn công người khác là hành động rất nguy hiểm, gây rủi ro lớn cho những người xung quanh và làm xấu hình ảnh của những người nuôi chó có trách nhiệm”, anh Quân nói.

Theo đánh giá của anh Quân, trong đoạn video, mức độ sát thương đối với nạn nhân có thể chưa quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều đó không làm giảm tính chất nguy hiểm của vụ việc.

Anh Quân (ngoài cùng bên phải) tại sự kiện Vietnam Challenge Dog Show 2025 của cộng đồng những người yêu chó tại Việt Nam (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh Nguyễn Tiến Quân, nhiều người nuôi chó ở Việt Nam ưa chuộng các giống chó thiên về sức mạnh song không chú ý đến việc huấn luyện, xã hội hóa các giống chó. Bản năng hung hãn vốn có của giống chó vẫn tồn tại, đòi hỏi người nuôi phải có kiến thức và ý thức cao hơn.

Là người thường xuyên tham gia các cuộc thi chó cảnh tại Việt Nam và quốc tế, anh Quân cho rằng, những nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp cho chó cảnh hoàn toàn có thể bị phá hỏng chỉ bởi những hành vi thiếu trách nhiệm của một số cá nhân.

Một bộ phận người nuôi chó còn thiếu ý thức

Theo anh Nguyễn Xuân Sơn, vụ việc này cần được nhìn nhận để cơ quan chức năng rà soát và siết chặt hơn nữa việc thực hiện các quy định liên quan đến quản lý vật nuôi, đặc biệt là chó - loài động vật có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng nếu không được kiểm soát.

Thực tế, Việt Nam đã có các quy định về việc đưa vật nuôi ra nơi công cộng, đặc biệt với những con chó có bản tính hung hăng. Tuy nhiên, theo anh Sơn, việc kiểm tra, xử phạt hiện nay chủ yếu diễn ra theo từng đợt ra quân, chưa có lực lượng chuyên trách, thường trực để quản lý vấn đề này một cách liên tục.

Quy định thì có, nhưng một bộ phận người nuôi vẫn chưa tuân thủ, coi thường sự an toàn của người khác.

Anh Sơn cũng cho rằng, cần nhìn nhận vụ việc một cách khách quan, tránh đánh đồng hay bài xích phong trào nuôi thú cưng. Theo anh, nhiều người nuôi chó, mèo hiện nay đã có ý thức tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Khi chó ra đường được chủ cho rọ mõm, đeo dây dắt, được huấn luyện đi theo chủ, thậm chí người nuôi còn mang theo túi, găng tay để dọn vệ sinh cho thú cưng.

“Chỉ có một bộ phận người nuôi có hành vi tiêu cực, bốc đồng, thiếu suy nghĩ mới gây ra những sự việc đáng tiếc như trên”, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Bảo vệ động vật Việt Nam nói.

Từ sự việc trên, anh Sơn cho rằng, người nuôi chó cần nâng cao ý thức và trách nhiệm của mình khi nuôi dưỡng thú cưng, từng bước xã hội hóa, làm bớt bản năng hoang dã của các giống chó để tăng tính thân thiện của vật nuôi khi tiếp xúc với cộng đồng.