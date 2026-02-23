Vụ đánh bạn gái tử vong tại phòng trọ: Luộc trứng gà chườm cho nạn nhân

Ngày 23/2, Công an tỉnh Đắk Lắk đang điều tra vụ án mạng xảy ra tại một phòng trọ ở thôn Phú Mỹ, xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ) khiến một phụ nữ tử vong.

Nghi phạm trong vụ án là Lê Hữu Nghị (39 tuổi, trú tại xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) đã bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Đối tượng Lê Hữu Nghị tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 21/2 (mùng 5 Tết), Nghị đến phòng trọ của bạn gái là chị N.T.N.C. (33 tuổi) chơi. Sau đó đôi bên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Bực tức, Nghị túm tóc chị C. giật ngược ra sau, giằng co. Bị đánh, chị C. cố gắng chống trả nhưng bất thành và bị Nghị đánh vào vùng thái dương.

Sau đó chị C. ngã xuống giường, Nghị ra bên ngoài hút thuốc lá. Khi quay vào phòng, thấy chị C. nằm im, gương mặt sưng nề, Nghị đã luộc trứng gà và dùng khăn nóng để chườm vết thương cho bạn gái.

Thấy chị C. bất động, Nghị gọi người dân trong xóm đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu ở trạm y tế nhưng chị C. đã tử vong trước đó.

Sau đó Nghị đến Công an xã Hòa Mỹ đầu thú.