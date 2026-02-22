Tạm giữ kẻ đánh bạn gái dẫn đến tử vong tại phòng trọ

Tối 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã tạm giữ hình sự đối với Lê Hữu Nghị (39 tuổi, trú tại xã Hòa Mỹ) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khuya 21/2 (mùng 5 Tết), Nghị đến nhà trọ của bạn gái là chị N.T.N.C. (33 tuổi, tạm trú tại xã Hòa Thịnh) để chơi. Tại đây, giữa Nghị và chị C. có mâu thuẫn, cãi vã nhau.

Đối tượng Lê Hữu Nghị (áo đen) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Trong cơn nóng giận, Nghị giật mạnh tóc của chị C. rồi đánh nhiều cái vào mặt, đầu nạn nhân và bỏ ra ngoài.

Một lúc sau, Nghị quay lại phòng thấy chị C. nằm bất động nên đã đưa nạn nhân đến trạm y tế cấp cứu. Sau khi biết nạn nhân đã tử vong, Nghị đến cơ quan công an để đầu thú.