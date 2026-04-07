Vụ công an thông tin tìm chủ cho 70 con chó bị trộm: Bắt 2 đối tượng

Ngày 7/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Phạm Tuấn Giang (42 tuổi, trú tại xã Quảng Phú) và Phạm Minh Cường (34 tuổi, trú tại xã Ea Kar) để điều tra tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 10/3, Công an xã Quảng Phú kiểm tra, phát hiện tại nhà Phạm Tuấn Giang tập kết 70 con chó còn sống được nhốt trong các lồng sắt, nghi bị bắt trộm.

70 con chó bị các đối tượng trộm, nhốt để chuẩn bị mổ thịt (Ảnh: Đức Nguyễn).

Tại đây, công an còn phát hiện các dụng cụ và phương tiện phục vụ việc bắt trộm chó. Vụ án được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk điều tra theo thẩm quyền.

Bước đầu, công an xác định Cường và đối tượng tên Loài (chưa rõ nhân thân, lai lịch) rủ nhau đi trộm chó của người dân vào ban đêm. Khi hành động, các đối tượng mang bột ớt, đèn pin, chích điện... để phục vụ bắt trộm chó. Sau khi trộm được, các đối tượng thỏa thuận sẽ tập kết và bán cho Giang để đối tượng này giết mổ, tiêu thụ.

Người dân đến cơ quan công an nhận diện chó từng bị trộm (Ảnh: Đức Nguyễn).

Trước đó, Công an xã Quảng Phú đã phát đi thông báo tìm chủ cho 70 con chó được nhốt tại nhà đối tượng Giang. Hay tin, người dân đã đến cơ quan công an để nhận diện vật nuôi của mình.