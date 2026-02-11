Khởi tố 6 đối tượng trộm hơn 5.200 con chó

Ngày 11/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng liên quan đến đường dây trộm hàng nghìn con chó trên địa bàn tỉnh này.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Hoàng Văn Hoan (SN 1984, cầm đầu), Trần Minh Báu (SN 1985), Phạm Minh Phúc (SN 1989), Nguyễn Văn Đức (SN 1989), cùng trú tại Gia Lai; Trần Văn Toàn (SN 1986) và Hoàng Văn Hùng (SN 1986), cùng trú tại Quảng Ngãi.

Nhóm đối tượng trộm chó đã bị tóm gọn (Ảnh: Chí Anh).

Theo điều tra của công an, từ năm 2025 đến khi bị bắt, nhóm này đã trộm hơn 5.200 con chó với tổng trọng lượng khoảng 52 tấn, thu lợi bất chính khoảng 2,6 tỷ đồng.

Sau khi trộm được chó, nhóm của Hoan bán cho Toàn với giá khoảng 40.000 đồng/kg. Toàn vận chuyển số chó này ra các tỉnh phía Bắc tiêu thụ với giá cao hơn để hưởng chênh lệch.

Ngoài ra, một số con chó bị chết được bán cho quán thịt chó tại các phường Diên Hồng, Hội Phú (Gia Lai) với giá 40.000-50.000 đồng/kg.

Công an tỉnh Gia Lai thu giữ hàng chục con chó bị trộm (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Như Dân trí thông tin, ngày 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã bắt giữ Hoàng Văn Hoan, Trần Minh Báu, Phạm Minh Phúc, Nguyễn Văn Đức, Trần Văn Toàn và Hoàng Văn Hùng khi các đối tượng đang thực hiện hàng loạt vụ trộm chó, gây bức xúc trong nhân dân thời gian qua.

Theo cơ quan điều tra, mỗi tối, nhóm này thay đổi trang phục, phương tiện rồi chia thành từng cặp, di chuyển đến các khu vực vùng ven khu vực Pleiku và các địa bàn lân cận các xã Ia Grai, Đak Đoa, Chư Păh (Gia Lai) để trộm chó.

Các đối tượng manh động, sẵn sàng phá cổng, xông vào nhà dân để bắt chó, thậm chí đe dọa, uy hiếp chủ nhà. Khi bị phát hiện, chúng chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát.