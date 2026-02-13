Khởi tố kẻ trộm chó dùng bình xịt hơi cay chống trả công an

Ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Trương Công Tuấn Anh (34 tuổi, trú phường An Thắng, Đà Nẵng) về tội Trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ vai trò của một đối tượng khác có liên quan trong vụ án.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 13h ngày 4/2, Anh cùng một đối tượng tên Đến (chưa rõ lai lịch) đã bàn bạc, thống nhất thực hiện hành vi trộm chó để bán lấy tiền tiêu xài.

Đối tượng Trương Công Tuấn Anh bị bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước khi gây án, Anh đã chuẩn bị nhiều công cụ nguy hiểm bao gồm súng bắn điện tự chế, bộ kích điện, kiếm tự chế, bình xịt hơi cay và các phương tiện hỗ trợ khác, sẵn sàng chống trả khi bị phát hiện.

Hai đối tượng sau đó đã sử dụng xe máy di chuyển qua nhiều tuyến đường, hẻm thuộc phường Điện Bàn Bắc và xã Hòa Tiến (Đà Nẵng). Tại đây, chúng liên tiếp dùng súng bắn điện, bắt trộm 7 con chó của người dân và bỏ vào bao tải mang theo.

Khi đang trên đường tẩu thoát đến khu vực thôn Cẩm Nê (xã Hòa Tiến), 2 đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện, truy đuổi. Phát hiện công an, hai kẻ trộm chó đã tăng tốc xe máy, đồng thời sử dụng bình xịt hơi cay để chống trả lực lượng chức năng.

Trong quá trình bỏ chạy, xe máy của các đối tượng bị ngã. Đối tượng tên Đến nhanh chân chạy thoát, riêng Anh bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ tại chỗ.

Tại cơ quan công an, Trương Công Tuấn Anh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt được xác định là gần 7,5 triệu đồng.