Công an thông báo tìm chủ nhân của 70 con chó nghi bị bắt trộm

Ngày 10/3, Công an xã Quảng Phú (tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra, làm rõ đường dây nghi trộm chó trên địa bàn và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Công an xã Quảng Phú đã phát đi thông báo, kêu gọi người dân trên địa bàn xã và các xã lân cận bị mất chó trong thời gian gần đây đến cơ quan công an để được giải quyết theo quy định.

Hàng chục con chó được nhốt trong những chiếc lồng sắt (Ảnh: Công an xã Quảng Phú).

Trước đó, Công an xã Quảng Phú phát hiện tại nhà một người dân tại thôn Cư H’Lăm (xã Quảng Phú) có khoảng 70 con chó nghi bị bắt trộm, bị nhốt trong nhiều chiếc lồng sắt.

Tại đây, cơ quan công an còn thu giữ nhiều tang vật, phương tiện có liên quan đến hành vi bắt trộm chó.