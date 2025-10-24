Vụ chém 2 người ở phòng trọ: Nghi phạm bị bắt trên xe khách

Chiều 24/10, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã bắt giữ Mai Xuân Tùng (SN 1977, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) là nghi phạm chém 2 người bị thương tại xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi vào tối 23/10.

Khoảng 11h30 cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Ngãi nhận được thông tin Tùng đang đi trên ô tô khách biển kiểm soát 77B-022.xx, lưu thông theo hướng từ xã Pờ Y đi xã Đăk Mar, tỉnh Quảng Ngãi.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông đã chốt chặn tại Km 1509+500, đường Hồ Chí Minh (thuộc xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi) và bắt giữ Tùng trên xe khách.

Tổ công tác đã đưa đối tượng về trụ sở Công an xã Đăk Tô để phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ngãi lấy lời khai.

Tại đây, Tùng thừa nhận đã dùng dao xông vào phòng trọ để chém 2 người bị thương.

Tùng bị bắt khi đang trên xe khách chạy trốn (Ảnh: Công an tỉnh Quảng Ngãi).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 19h ngày 23/10, Tùng mang theo dao vào khu trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi chém 2 người bị thương rồi bỏ trốn.

Hai nạn nhân được xác định là bà N.T.T. (SN 1978, trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và ông V.C.H. (SN 1988, chưa xác định nơi ở). Các nạn nhân đang được chữa trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.