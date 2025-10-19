Bắt giữ nghi phạm sát hại, cướp tài sản của bà lão 75 tuổi ở Quảng Ninh

Ngày 19/10, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, khoảng 9h ngày 18/10, Công an phường Bình Khê, tỉnh Quảng Ninh nhận tin báo về việc bà Đ.T.T. (SN 1950, trú tại khu Trại Mới B, phường Bình Khê) tử vong chưa rõ nguyên nhân tại nhà riêng.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Giám đốc phụ trách Công an tỉnh Quảng Ninh, cùng Thượng tá Cù Quốc Thắng, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, đã trực tiếp chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc.

Nghi phạm Bùi Ngọc Đức bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, bà T. sống một mình và bán hàng tạp hóa tại nhà. Chiều 17/10, người dân không thấy bà mở cửa bán hàng, gọi điện không liên lạc được nên nghi ngờ có chuyện bất thường.

Sáng 18/10, con gái bà là chị V.T.T.M. (trú tại phường Mạo Khê) đến phá cửa kiểm tra thì phát hiện mẹ mình tử vong trong tư thế nằm ngửa dưới nền nhà, chân tay bị trói. Nhiều phòng trong nhà có dấu hiệu bị cạy phá, một con lợn đất bị đập vỡ, bên trong không còn tiền.

Sau gần 9 giờ huy động lực lượng điều tra, truy xét, đến khoảng 18h15 cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Bùi Ngọc Đức (SN 2002, quê Tuyên Quang, hiện ở cùng khu Trại Mới B, phường Bình Khê), nghi phạm gây ra vụ án Giết người, Cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, Đức khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.