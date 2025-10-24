Nghi án người đàn ông xông vào phòng trọ chém 2 người

Ngày 24/10, UBND xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi cho biết cơ quan công an đang truy bắt hung thủ dùng dao chém 2 người bị thương.

Trước đó, khoảng 19h ngày 23/10, M.X.T. (SN 1977, trú tại phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) mang theo dao vào khu trọ thuộc tổ dân phố 2B, xã Đăk Hà, tỉnh Quảng Ngãi chém 2 người bị thương.

Một nạn nhân chạy thoát khỏi phòng trọ và cầu cứu người dân giúp đỡ (Ảnh: Chí Anh).

Hai nạn nhân được xác định là bà N.T.T. (SN 1978, trú tại phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi) và ông V.C.H. (SN 1988, chưa xác định nơi ở).

Theo hình ảnh được trích xuất camera khu trọ, đối tượng M.X.T. mang theo dao xông vào một phòng trọ chém liên tiếp 2 nạn nhân nêu trên. Lúc này, ông H. chạy thoát ra ngoài và cầu cứu người dân giúp đỡ.

Đối tượng ở lại trong phòng tiếp tục chém người phụ nữ rồi nhanh chóng tẩu thoát khỏi hiện trường.

Theo lãnh đạo UBND xã Đăk Hà, 2 nạn nhân trong vụ việc mới đến địa phương thuê trọ và sống với nhau như vợ chồng. Đối tượng M.X.T. là chồng cũ của bà T.. Thời gian gần đây, đối tượng này nhiều lần đến phòng trọ của bà T. để gây sự.

"Nguyên nhân ban đầu được cho là do mâu thuẫn tình cảm giữa 3 người. Nhận được tin báo, công an đã phối hợp truy tìm hung thủ”, lãnh đạo UBND xã Đăk Hà nói.

Dãy trọ nơi xảy ra vụ việc (Ảnh: Cắt từ clip).

Đại diện Trung tâm Y tế xã Đăk Hà cho biết tối 23/10, đơn vị tiếp nhận 2 nạn nhân bị thương vì liên quan đến vụ án trên.

Khi nhập viện, ông H. bị đâm thủng phần bụng và đa chấn thương. Người phụ nữ bị thương ở phần đầu. Đơn vị đã sơ cứu và chuyển 2 nạn nhân lên tuyến trên chữa trị.

Công an xã Đăk Hà phối hợp Công an phường Đăk Cấm và Công an tỉnh Quảng Ngãi đang truy bắt hung thủ chém 2 người bị thương trong vụ án nêu trên.