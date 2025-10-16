CSGT phối hợp khống chế 3 nghi phạm đang bỏ trốn trên cao tốc

Chiều 16/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 Cục CSGT phối hợp với các đơn vị chức năng vừa kịp thời phát hiện, khống chế 3 đối tượng liên quan tới một vụ việc cố ý gây thương tích xảy ra tại tỉnh Lào Cai. Các đối tượng đang trên đường bỏ trốn.

Lực lượng CSGT phối hợp với cơ quan chức năng khống chế 3 đối tượng đang trên đường bỏ trốn (Ảnh: Cục CSGT).

Danh tính 3 người này gồm N.V.Q.L. (SN 2000), N.H.S. (SN 2002) và N.V.L. (SN 2000), cùng trú tại tỉnh Tây Ninh.

Trước đó khoảng 22h ngày 15/10, Công an xã Cảm Nhân (tỉnh Lào Cai) nhận được tin báo về việc tại quán trà sữa Ngọc Hiếu thuộc thôn Mỏ Quan, xã Cảm Nhân xảy ra vụ xô xát, làm anh B.X.K. (SN 1987, trú tại tỉnh Lào Cai) bị thương nặng.

Cảnh sát cho biết khi cơ quan công an tới hiện trường thì sự việc đã kết thúc, hiện trường bị xáo trộn. Các đối tượng trong vụ xô xát và người bị thương đã rời đi.

Đội 1 sau đó nhận được thông tin về việc hỗ trợ, truy tìm những người liên quan trong vụ việc.

Cảnh sát khống chế các đối tượng đang lẩn trốn trên xe khách (Ảnh: Cục CSGT).

Tới khoảng 11h40 ngày 16/10, Tổ CSGT số 4 thuộc Đội 1, phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai đã dừng kiểm tra ô tô khách Hùng Hưng biển số 21B-008.xx đang di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai (hướng đi Hà Nội). Tại đây, cảnh sát phát hiện và khống chế được 3 đối tượng nêu trên đang lẩn trốn trong xe.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục làm rõ.