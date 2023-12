Vụ cháy karaoke làm 32 người chết: Cựu cán bộ công an lập khống biên bản

Liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú làm 32 người chết, VKSND Bình Dương đã chuyển hồ sơ truy tố qua TAND tỉnh Bình Dương để xét xử vụ án.

Chủ quán karaoke An Phú xây sai thiết kế

Cáo trạng nêu, ngày 6/9/2022, quán karaoke An Phú tại phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương) xảy ra sự cố chập mạch điện. Đám cháy đã lan ra các phòng karaoke khu vực tầng 2 và tầng 3.

Quán karaoke An Phú bị cháy khiến 32 người chết (Ảnh: Phạm Diện).

Quá trình xây dựng và hoạt động quán hát trên, Lê Anh Xuân, chủ cơ sở đã không thực hiện đúng quy định về trách nhiệm phòng cháy chữa cháy.

Xuân không tổ chức tuyên truyền, giáo dục phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho nhân viên của mình để hướng dẫn các nạn nhân thoát nạn đúng cách.

Người dân hiếu kì đứng tràn xuống đường theo dõi vụ cháy (Ảnh: Phạm Diện).

Hệ thống báo cháy và vòi phun chữa cháy tự động không được kiểm tra, duy tu định kỳ nên khi xảy ra sự cố đã không hoạt động. Các nạn nhân không thể phát hiện cháy sớm để thoát ra bên ngoài tòa nhà.

Cơ quan chức năng xác định Xuân xây dựng tòa nhà sai thiết kế. Ông chủ quán hát xây kín một số cửa sổ của các phòng gây tụ khói bên trong tòa nhà.

Tòa nhà không có lối thoát hiểm ngoài hệ thống cầu thang bộ gây cản trở đến quá trình thoát nạn của nạn nhân. Khi tình trạng cháy lan nhanh, nạn nhân không chạy thoát được dẫn đến tử vong.

Cán bộ công an lập khống 3 biên bản PCCC

Vũ Trường Sơn, cán bộ được phân công nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra bản thuyết minh thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thiết kế về PCCC của cơ sở karaoke An Phú và lập bảng đối chiếu theo quy chuẩn.

Sau khi kiểm tra và đối chiếu với các quy định, quy chuẩn về PCCC, Sơn phát hiện hồ sơ thiết kế về PCCC của cơ sở karaoke An Phú có một số nội dung chưa đảm bảo. Vị cán bộ này cho rằng đó là lỗi nhỏ, không ảnh hưởng đến công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Sơn báo cáo lãnh đạo cơ sở karaoke An Phú đủ điều kiện thẩm duyệt thiết kế về PCCC theo quy định, tạo điều kiện cho cơ sở này đi vào hoạt động.

Lực lượng PCCC chuẩn bị công tác đục tường giải cứu nạn nhân thời điểm xảy ra cháy (Ảnh: Phạm Diện).

Ngày 13/7/2017, Phạm Quốc Hùng, cán bộ được giao nhiệm vụ trực tiếp kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC của cơ sở karaoke An Phú.

Tuy nhiên, Hùng không thực hiện việc kiểm tra, nghiệm thu hệ thống PCCC của cơ sở này theo đúng quy trình. Hùng lập khống biên bản nghiệm thu vào ngày 13/7/2017, tạo điều kiện cho cơ sở này đi vào hoạt động.

Từ năm 2020 đến ngày 6/9/2022, Nguyễn Văn Võ, cán bộ được phân công nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra công tác PCCC và cứu nạn cứu hộ với cơ sở karaoke An Phú nhưng đã thiếu trách nhiệm. Võ không thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra đối với cơ sở nên không phát hiện các vi phạm của Lê Anh Xuân trong công tác PCCC dẫn đến cơ sở karaoke bị cháy làm 32 người (nhân viên và khách hát) tử vong.

Sau khi xảy ra cháy, Võ còn lập khống biên bản kiểm tra công tác PCCC để trốn tránh trách nhiệm. Theo đó, Võ tự soạn 3 biên bản kiểm tra an toàn PCCC rồi đưa cho quản lý quán karaoke An Phú ký để hợp thức hóa việc kiểm tra vào năm 2021, 2022.

Không chỉ Võ, Hùng, Sơn, cơ quan chức năng còn nghi ngờ Nguyễn Duy Linh, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu nạn cứu hộ Công an TP Thuận An (Bình Dương) có liên quan đến sai phạm của quán hát. Tuy nhiên, đang trong quá trình điều tra, bị can Linh đã qua đời hồi tháng 6 do bệnh lý.

Cơ quan CSĐT Công an Bình Dương đã quyết định đình chỉ điều tra bị can Linh.

Đến nay, cáo trạng truy tố 3 bị can: Lê Anh Xuân (chủ quán karaoke An Phú), Thiếu tá Vũ Trường Sơn và Thiếu tá Phạm Quốc Hùng về tội Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Riêng Đại úy Nguyễn Văn Võ bị truy tố về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.