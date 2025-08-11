Thanh niên xăm trổ khai đánh cô gái tại chung cư vì không được xin lỗi

Công an TP Hà Nội đang tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Chí Thành (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) để điều tra hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tại trụ sở công an, Thành khai nguyên nhân mâu thuẫn xuất phát từ trẻ nhỏ. Cụ thể, con của Thành (5 tuổi) và con chị N.T. (3 tuổi) chơi với nhau và nảy sinh xung đột. Con của Thành mách bố mẹ là con của chị N.T. đánh mình.

Đặng Chí Thành (Ảnh: Công an Hà Nội).

Cháu bé con của chị T. nói mình không đánh bạn. Sau đó, Thành yêu cầu chị N.T. xin lỗi, tuy nhiên hai bên không tìm được tiếng nói chung.

Tối 9/8, Thành gặp chị N.T. ở sảnh thang máy chung cư, hai bên tiếp tục tranh cãi. Thành đã tấn công chị T..

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm về trụ sở làm việc.