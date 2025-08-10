Nguyên nhân nam thanh niên xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội

Liên quan vụ người đàn ông xăm trổ đánh cô gái tại chung cư ở Hà Nội, chiều 10/8, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ việc.

Theo cơ quan chức năng, tối 9/8, anh Đ.C.T. (31 tuổi, ở phường Phương Liệt, TP Hà Nội) nhìn thấy chị N.T. (28 tuổi) ở tầng 1 chung cư Sky Central (số 176 Định Công) nên đến nói chuyện.

Cảnh T. đánh cô gái 28 tuổi (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, 2 bên sau đó xảy ra tranh cãi. Anh T. yêu cầu chị N.T.T. xin lỗi nhưng cô gái không đồng ý nên thanh niên 31 tuổi đã đánh chị T.. Khi được mọi người can ngăn, đối tượng đi về nhà.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Phương Liệt đã khẩn trương xác minh sự việc và đưa nạn nhân đi khám thương. Đến 10h ngày 10/8, lực lượng chức năng đã đưa nghi phạm về trụ sở làm việc.

Trước đó, khoảng 22h ngày 9/8, camera giám sát sảnh chờ thang máy tòa B1 chung cư Sky Central, phường Phương Liệt, Hà Nội, quay lại cảnh T. vỗ vai chị N.T..

Sau đó cô gái quay lại giải thích thì bị nam thanh niên liên tục đấm, tát vào mặt và đầu. Chưa dừng lại ở đó, khi lùi lại và né tránh, nạn nhân tiếp tục bị thanh niên xăm trổ lao lên đá, đấm vào người.

Sự việc chỉ dừng lại khi có bảo vệ khu chung cư đi tới và can ngăn. Tất cả sự việc được thực hiện ngay trước mặt 4 cháu nhỏ đang có mặt tại hiện trường.