Thông tin thêm vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết ở Bình Dương

Sau hơn 9 tháng xảy ra vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết vào tối 6/9/2022 trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương), chiều 7/6, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương, thông tin đến báo chí liên quan quá trình điều tra vụ cháy nghiêm trọng trên.

Theo Đại tá Chính, Công an Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ cháy trên. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Bình Dương trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan đến vụ án.

Thảm kịch cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người tử vong (Ảnh: Hải Long).

Theo đó, vụ cháy xảy ra tại quán karaoke An Phú do chập điện từ khoảng 20h15 ngày 6/9/2022 tại tầng hai của cơ sở (quán karaoke An Phú có 3 tầng và sân thượng).

Ngay sau khi nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng đã điều động xe chữa cháy cùng các cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để dập lửa. Tuy nhiên, hậu quả do vụ cháy gây ra rất nghiêm trọng. 32 người đã tử vong trong đám cháy (bao gồm nhân viên, khách hát).

Trong quá trình điều tra, Công an Bình Dương đã ra quyết định khởi tố 3 bị can liên quan vụ án, trong đó có ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM, chủ quán karaoke An Phú) bị điều tra về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Hai cán bộ công an quản lý địa bàn, trước đó công tác tại đội PCCC&CNCH Công an TP Thuận An, là Trung tá Nguyễn Duy Linh (đội trưởng) và Đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ) bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.