Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết: Khởi tố thêm 2 cán bộ công an

Ngày 28/11, nguồn tin của Dân trí xác nhận, Công an Bình Dương đã có quyết định khởi tố 2 cán bộ phòng cháy chữa cháy liên quan đến vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết xảy ra vào ngày 6/9/2022.

Hai cán bộ bị khởi tố điều tra về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Thiếu tá Phạm Quốc Hùng và Thiếu tá Vũ Trường Sơn.

Trước khi bị khởi tố, Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định tước quân tịch đối với cả hai thiếu tá.

Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú (Ảnh: Phạm Diện).

Thiếu tá Phạm Quốc Hùng nguyên là Phó Trưởng Công an phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương).

Trước khi được điều chuyển giữ chức Phó trưởng Công an phường Định Hòa, Thiếu tá Hùng từng công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Bình Dương, sau đó tiếp tục được chuyển về công tác tại Công an TP Thuận An.

Thiếu tá Vũ Trường Sơn công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an Bình Dương đến khi bị khởi tố.

Trước đó, trong quá trình điều tra, Công an Bình Dương đã ra quyết định khởi tố 3 bị can liên quan vụ án, trong đó có ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM, chủ quán karaoke An Phú) bị điều tra về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Hai cán bộ công an quản lý địa bàn, trước đó công tác tại đội PCCC&CNCH Công an TP Thuận An, là Trung tá Nguyễn Duy Linh (đội trưởng) và Đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ) bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.