Bình Dương đưa vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết vào diện chỉ đạo

Trước đó, trong buổi họp báo ngày 11/10, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an Bình Dương, thông tin từ đầu năm đến nay, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng của tỉnh đã đưa vào diện theo dõi, chỉ đạo 5 vụ án, vụ việc do công tỉnh thụ lý.

Một: 2 vụ án liên quan đến hành vi tham nhũng, tiêu cực trong việc móc nối, nhận tiền của các chủ phương tiện để làm thủ tục đăng kiểm, cấp giấy chứng nhận cải tạo an toàn kỹ thuật sai quy định cho các phương tiện không đảm bảo tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D và 61-09D.

Hai: Vụ án vi phạm về quy định phòng cháy, chữa cháy, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra ngày 6/9/2022 tại quán karaoke An Phú khiến 32 người tử vong.

Quán karaoke An Phú xảy ra cháy khiến 32 người chết (Ảnh: Hải Long).

Ba: Vụ án vi phạm về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Hàng Hải - Chi nhánh Bình Dương (tố cáo một số cá nhân ngân hàng vi phạm hoạt động cho vay).

Bốn: Đơn tố giác đối với UBND xã Minh Tân, huyện Dầu Tiếng (Bình Dương).

Năm: Đơn tố giác tội phạm của Công ty TNHH Luật T&G.

Công an Bình Dương đang phối hợp với các lực lượng chức năng điều tra, xử lý theo quy định.

Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D và 61-09D bị đưa vào diện chỉ đạo, theo dõi (Ảnh: Phạm Diện).

Trong số 5 vụ án, vụ việc trên có vụ tiêu cực xảy ra tại hai Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới và vụ cháy quán karaoke An Phú khiến 32 người chết được dư luận quan tâm.

Theo đó, ngày 10/3, VKSND tỉnh Bình Dương đã phê chuẩn quyết định khởi tố, tạm giam 4 bị can làm việc tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 61-08D nằm trên quốc lộ 13, phường Tân Định, thị xã Bến Cát (Bình Dương).

Đã có 5 người tại Trung tâm đăng kiểm 61-09D (phường Bình Hòa, TP Thuận An) bị bắt giữ để điều tra về hành vi Nhận hối lộ và Giả mạo trong công tác.

Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an Bình Dương (Ảnh: Phạm Diện).

Trước đó, chiều 7/6, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an Bình Dương, thông tin vụ quán karaoke An Phú khiến 32 người chết vào tối 6/9/2022 trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú (TP Thuận An, Bình Dương).

Theo Đại tá Chính, Công an Bình Dương đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 3 bị can trong vụ cháy trên. Tuy nhiên, VKSND tỉnh Bình Dương trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung một số nội dung liên quan đến vụ án.

Trong quá trình điều tra, Công an Bình Dương đã ra quyết định khởi tố 3 bị can liên quan vụ án, trong đó có ông Lê Anh Xuân (42 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, TP HCM, chủ quán karaoke An Phú) bị điều tra về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Hai cán bộ công an quản lý địa bàn, trước đó công tác tại đội PCCC&CNCH Công an TP Thuận An, là Trung tá Nguyễn Duy Linh (đội trưởng) và Đại úy Nguyễn Văn Võ (cán bộ) bị điều tra về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.