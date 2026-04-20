Bắt người phụ nữ tự gây tai nạn làm bạn đi cùng tử vong

Ngày 20/4, lãnh đạo Công an xã Mỹ Sơn (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Mai Trang (57 tuổi, thường trú tại TPHCM) để điều tra tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Theo điều tra ban đầu, ngày 16/8/2025, bà Trang điều khiển xe máy chở một người bạn lưu thông trên quốc lộ 27, đoạn qua xã Mỹ Sơn.

Bà Nguyễn Thị Mai Trang tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Mỹ Sơn).

Khi đến cầu Khẩu, thuộc thôn Tân Mỹ, xã Mỹ Sơn, xe máy do bà điều khiển tự tông vào thành cầu. Hậu quả, người đi cùng bà Trang tử vong.

Sau khi vụ việc xảy ra, bà Trang không chấp hành yêu cầu triệu tập của cơ quan chức năng, rời khỏi địa phương, thường xuyên thay đổi nơi ở nhằm trốn tránh, gây khó khăn cho quá trình điều tra.

Ngày 4/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã ra quyết định truy tìm đối với bà Trang.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Mỹ Sơn phát hiện bà Trang đang tạm trú tại tỉnh Lâm Đồng và đã thi hành lệnh bắt tạm giam để tiếp tục điều tra.