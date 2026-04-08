Vụ 2 nhân viên đường sắt bị hành hung: Tạm giữ một phụ nữ

Ngày 8/4, Công an phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng cho biết đã có quyết định tạm giữ và lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Thị Hồng Phúc (37 tuổi, trú tại phường Thanh Khê) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 20h ngày 6/4, tại khu vực gác chắn đường sắt Thanh Khê, trong lúc chị T.T.D.T. (37 tuổi, trú tại phường An Khê) và chị Nguyễn Thị Mộng Tuyền (44 tuổi, trú tại phường Hải Châu) đang làm nhiệm vụ đóng chắn tàu, Phúc đã chạy xe đến và tìm cách “lách” qua khu vực gác chắn.

Đối tượng Phạm Thị Hồng Phúc (Ảnh: Công an phường Thanh Khê).

Sau đó, Phúc đã xảy ra cự cãi rồi cùng con là chị N.P.H.Q. dùng mũ bảo hiểm tấn công 2 nhân viên gác chắn, gây mất an ninh trật tự tại khu vực. Hai nhân viên gác chắn bị thương phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Công an phường Thanh Khê đã làm rõ vụ việc, tạm giữ Phạm Thị Hồng Phúc. Đối với chị N.P.H.Q. do chưa đủ 18 tuổi nên cơ quan công an tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý.

Như Dân trí đã thông tin, vụ việc xảy ra tại khu đường ngang km788+515 (giao đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê). Hai nhân viên gác chắn bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ được camera an ninh ghi lại khiến dư luận bức xúc.