Vụ 2 nữ nhân viên đường sắt bị hành hung: Nạn nhân lên tiếng

Ngày 7/4, ông Tạ Quang Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, cho biết 2 nữ nhân viên gác chắn bị hành hung vào tối 6/4 đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng. “Tinh thần 2 người vẫn còn hoảng loạn và đang được theo dõi để chờ kết quả cuối cùng”, ông Sơn nói.

Hai nhân viên gác chắn điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo ông Sơn, ngay sau khi xảy ra vụ việc, công ty đã làm việc với Công an phường Thanh Khê để phối hợp xử lý nhằm bảo vệ người lao động.

Ông Sơn cho rằng đây là “hành vi côn đồ” khi nhân viên của công ty đang làm nhiệm vụ bảo đảm an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng người dân tham gia giao thông đường sắt. Nhưng người này không chỉ vượt đèn đỏ, còn hành hung nhân viên khi bị nhắc nhở.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị N.T.M.T. (nạn nhân trong vụ việc) cho biết hơn 20 năm làm việc trong ngành, đây là lần đầu tiên chị bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ.

Gác chắn nơi xảy ra vụ việc vào tối 6/4 (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo lời kể, khoảng 20h ngày 6/4, chị T. và chị T.T.D.Th. kéo gác chắn, bật tín hiệu đèn đỏ nhằm đảm bảo an toàn khi đoàn tàu sắp đi qua. Hai nhân viên đứng 2 đầu đường để điều tiết giao thông. Thời điểm này, một phụ nữ chạy xe đi ngược chiều vẫn cố tình tìm cách “lách” qua khu vực gác chắn để vào nhà gần đó.

Tại vị trí gác chắn có khe hở nhỏ, trước đó các nhân viên đã dùng tảng đá lớn để chặn, ngăn người dân băng qua đường ray. Tuy nhiên, người phụ nữ đã hất các viên đá sang một bên, dắt xe qua gác chắn.

Chưa dừng lại, người này còn xảy ra cãi vã với nhân viên đường sắt rồi cùng một phụ nữ khác lao vào hành hung 2 nữ nhân viên, kéo họ ngã xuống đường. Theo chị T., thời điểm xảy ra vụ việc người phụ nữ có mùi rượu bia.

Tảng đá lớn được nhân viên dùng để chặn khe hở để ngăn người dân băng qua đường ray (Ảnh: Hoài Sơn).

Trong khi đó, chị Th. cho biết thời điểm xảy ra vụ việc chị rất hoảng loạn nhưng may mắn có người dân kịp thời đến can ngăn.

“Công việc gác chắn chủ yếu do phụ nữ đảm nhiệm, lại thường xuyên làm ban đêm nên cũng lo sợ. Sau sự việc, chúng tôi mong cơ quan chức năng xử lý nghiêm để bảo vệ nhân viên làm nhiệm vụ”, chị Th. nói.

Camera ghi lại sự việc xảy ra tại nút giao đường sắt (Video: Đường sắt Việt Nam).

Như Dân trí đã thông tin, vụ việc xảy ra tại khu đường ngang km788+515 (giao đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê). Hai nhân viên gác chắn bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ khiến dư luận bức xúc.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã có mặt để làm rõ.