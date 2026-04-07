Hai nữ nhân viên đường sắt bị hành hung vì ngăn người vượt barie

Tối 6/4, lãnh đạo Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng xác nhận đã có báo cáo gửi Công an phường Thanh Khê (Đà Nẵng) điều tra, xử lý vụ việc nhân viên gác chắn bị hành hung.

Sự việc xảy ra vào khoảng 20h cùng ngày, tại khu đường ngang km788+515 (giao đường Trần Cao Vân, phường Thanh Khê).

Gác chắn nơi xảy ra vụ việc vào tối 6/4 (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo hình ảnh từ camera an ninh, thời điểm trên khi rào chắn đường sắt được kéo qua, đèn tín hiệu bật đỏ, một phụ nữ vẫn dắt xe máy "lách" qua rào chắn. Dù được 2 nhân viên cảnh báo, người này không chấp hành mà vẫn tiến qua khu vực rào chắn rồi có hành động giống như cãi vã với nhân viên đường sắt.

Sau đó, người này cùng một phụ nữ khác lao vào hành hung 2 nữ nhân viên gác chắn.

Một người dân sống gần hiện trường cho biết tại vị trí gác chắn có một khe hở nhỏ đã được nhân viên dùng đá chèn lại nhằm ngăn phương tiện lách qua. Tuy nhiên, người phụ nữ đã tự ý lấy đá ra để vượt rào chắn.

Camera ghi lại sự việc xảy ra tại nút giao đường sắt (Video: Đường sắt Việt Nam).

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an đã có mặt để xử lý, điều tra nguyên nhân.

Theo thông tin từ Công ty cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng, 2 nạn nhân là chị T.T.D.T và N.T.M.T.. Vụ việc khiến 2 nữ nhân viên bị ảnh hưởng sức khỏe, phải đến cơ sở y tế kiểm tra.